عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز| قمصان: قدمنا عرضا قويا أمام الإسماعيلي.. والأهلي دائمًا على قدر المسئولية

صدى البلد

قال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي ويقوده جهاز فني محترم ويملك لاعبين مميزين، بجانب تحقيق نتيجة طيبة وأداء مميز أسعد الجماهير.

وأضاف: «كل مباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، وسعداء بالفوز الذي حققه الفريق قبل فترة التوقف الدولي، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وقدموا عرضًا قويًّا وحققنا المطلوب بشكل عام».

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يطالب اللاعبين بشكل مستمر بضرورة استغلال الفرص والتسجيل المستمر للأهداف، وأن هناك تطورًا مستمرًّا في مستويات الجميع من مباراة لأخرى.

وأكمل: «نشارك في عدد كبير من البطولات، ولدينا مجموعة من اللاعبين الدوليين، وكان مهمًّا أن يتم تدوير مشاركة اللاعبين للحفاظ على جاهزية الجميع، وهو ما يضاف إلى الإيجابيات العديدة التي تحققت خلال المباريات الأخيرة».

وتمنى مدرب الفريق أن تنتهي فترة التوقف الدولي بدون تعرض اللاعبين الدوليين للإصابات، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة كبيرة بحجم الدوري الإفريقي، ويحتاج إلى جهود كل عناصره، في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الأهلي في كل المنافسات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة استهداف جيش الاحتلال لمواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غزة

العثور علي أكثر من 250 جثة مستوطن في جنوب إسرائيل

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

أمام مقر حزب الغد بوسط القاهرة..وقفة تأييد حزبية وشعبية دعما لترشح الرئيس السيسى

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ