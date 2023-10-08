جيش الاحتلال يعلن استمرار خوض قتالاً برياً مع مقاتلي حماس بالمستوطنات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية النظامية والاحتياطية بالتعاون مع قوات الأمن، لا تزال تخوض قتالاً مطولاً في البلدات المحيطة بغزة، وقد أحبطت مئات المسلحين في البلدات المحيطة وعلى خط الحدود والساحل في غزة، خلال 40 ساعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد نقلت عن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أن عناصره يقومون بعمليات تمشيط في المنطقة الجنوبية بشكل عام وفي المناطق الآهلة بالسكان بشكل خاص، كما يواصلون تبادل إطلاق النار مع المقاتلين الفلسطينين الذين اقتحموا المستوطنات مع عملية طوفان الأقصى.

وبالتزامن مع القتال، تستمر تعبئة الاحتياط للمقاتلين في جميع الأوقات، وفي الوقت نفسه أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية قصفت نحو 150 هدفاً في أنحاء متفرقة بقطاع غزة، وفي الوقت نفسه تعرضت بنية تحتية عسكرية لهجوم في منزل فرح حمد القيادي البارز في حماس، وتقع شقته بالقرب من مسجد وثلاث مدارس، وأفاد الفلسطينيون أن سلاح الجو هاجم منزل مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في مخيم البريج للاجئين.