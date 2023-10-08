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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يدعو الفاعلين الدوليين إلى علاج القضية الفلسطينية من منظور شامل

وزير الخارجية
وزير الخارجية

دعا سامح شكري وزير الخارجية الأطراف الدولية الفاعلة إلى أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، ويكفل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزير شكري أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، والمناطق الأخرى، وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية. 

جاء ذلك من خلال اتصالاته المكثفة  بنظرائه وزراء خارجية كندا ميلاني جولي، والمجري بيتر سيارتو، والهولندية هانكي بروينز؛ من أجل وقف التصعيد على الاراضي المحتلة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في اعقاب عملية “طوفان الاقصى” التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، منذ مساء يوم الجمعة الماضي. 

اتصالات الوزير شكري مع نظرائه تركزت على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي؛ لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.

 

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