أخبار الفن| تصريح صادم لإلهام شاهين.. وظهور نادر لعازف الكولة عبد الله حلمي

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن إلهام شاهين:

قالت الفنانة إلهام شاهين، أن دورها في حكاية ألفريدو، ألقى الضوء على المجتمع لأن البعض لا يلتفت بأن هناك عدد كبير من مصابي مرض الزهايمر، ملفتة بأن المرض الذي جسدته ليس له علاج في العالم وهي كارثة كبيرة.

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" المقرر عرضه عالمياً للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

ظهر الفنان عبد الله حلمي لأول مرة منذ فترة طويلة، في بروفات حفله المقرر إقامته غدا برفقة عازفة الهارب ياسمين الحربي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، لكل من جوانا حاجي توما وخليل جريج.