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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب عضة كلب.. اليوم محاكمة شاب من الأميرية أمام جنايات القاهرة

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره "الكلب".

وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لـ"كلب شرس" على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، لكن "الكلب" عقر شخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

والقي القبض على المتهم، وبإحالته للنيابة العامة؛ قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

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