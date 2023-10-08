بنسخن الأكل على محرك الدبابة.. أبطال حرب أكتوبر يروون تفاصيل معاناتهم قبل النصر

روي أبطال حرب أكتوبر كلا من العميد العميد بحري أحمد مأمون، والمقاتل سيد عباسي، والمقاتل فتحي شلبي، خلال حوارهم مع الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل معاناتهم خلال حرب أكتوبر، مؤكدون: "كنا بنسخن الأكل علي محرك الدبابات".

وكرم الإعلامي أحمد موسى 3 من أبطال حرب أكتوبر، خلال برنامجه "على مسئوليتي" وذلك خلال استضافتهم للحديث عن ذكرياتهم في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهم في الحرب.

وأهدى الإعلامي أحمد موسى درعًا تكريميًا من قناة صدى البلد لكل من عميد البحرية أحمد مأمون وفتحي شلبي وسيد عباسي، الذين كانوا من أبطال حرب أكتوبر.

وخلال الحلقة، شارك فتحي شلبي، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل من العمليات العسكرية البارزة في تلك الحرب وكيف كانوا غير مستعدين للحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل بدء الهجوم. وقد وصف الإعلامي أحمد موسى هذه الذكريات بأنها جزء من تاريخ مصر العظيم.