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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب مصر أكتوبر: أطالب المواطنين بعدم التقاعس والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جيهان مديح رئيس حزب
جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إننا نعود مرة أخرى لروح التنافس والانتخابات الرئاسية، متابعة: أشعر الآن بمدى حب المواطنين لمصر ورغبتهم في اختيار الممثل الأفضل لهم ولبلادهم.

 

وأضافت "جيهان مديح" خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أننا نطالب الشعب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويجب عليهم الاستماع وتقييم الحملات والبرامج الانتخابية، ومن ثم اختيار المرشح المناسب.

 

واسترسلت: لا يمكننا أن نتقاعس عن المشاركة في الانتخابات، والعالم أجمع يوجه أنظاره إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، ولذلك يجب علينا المشاركة وتحديد مصير بلادهم وأولادهم.

 

واكملت: اتمنى أن تتم الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي محترم، يشارك به كافة أطياف الشعب.

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