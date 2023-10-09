مفكر: «طوفان الأقصى» مفاجأة استراتيجية وأمريكا ستدعم إسرائيل

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن هذا المفاجئة الاستراتيجية من جانب المقاومة الفلسطينية حدثت في مرات عديدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن الإعجاب الشديد بالمفاجأة الاستراتيجية الكبيرة بطوفان الأقصى أمر لابد منه.

وأشار "سعيد"، خلال حواره عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن "أوسلو" تم إفسادها عن طريق حماس واليمين الإسرائيلي أيضا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل كبير ولا داعي للمفاجأة من ما يحدث الآن.



وتابع: إسرائيل تعتبر ما يحدث الأيام الأولى للحرب ليست الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ردود فعل كبيرة للغاية، ومصر حاولت من أجل المصالحة الفلسطينية، وأنا قلق بالنسبة لمصر لأن يطرح حل على حسابها وندفع ثمنا لذلك"، مشددًا على أننا نحتاج إلى وجه فلسطيني نستطيع أن نقول أنه يعبر عن القضية الفلسطينية.