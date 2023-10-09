طلعنا الساتر الترابي في ثواني.. أحد أبطال 6 أكتوبر يروي لحظات العبور

استضاف الإعلامي أحمد موسى ثلاثة من أبطال حرب أكتوبر في برنامجه "على مسئوليتي"، حيث شاركوا تفاصيل وذكرياتهم حول هذا الانتصار التاريخي. تم تكريمهم خلال الحلقة بدرع تقديري من قناة “صدى البلد”.

وقال فتحي سيد شلبي أحد أبطال أكتوبر المجيدة،:" طلعنا الساتر الترابي في ثواني وكنا نحمل أسلحة وزنها يفوق الـ 85 كيلو.

وصرح بأنه رصد دبابتين وكشافتيهما مضاءة على طريقهما نحوه، وأطلق صاروخًا دمَّر إحدى الدبابتين، ولكن الثانية اقتربت منه على مسافة قريبة جدًا. وعندما اقتربت إلى حد الدبابة لدرجة أنها كادت تدهسه بالجنزير، بدأ يتحرك داخل الحفرة بسرعة مع جهاز الكوريك والزمزمية وهو يكرر الشهادة. وأضاف أنه كان خائفًا وأسنانه كانت تنزف بالدماء، ولكن الدبابة لم تلحق به أي أذى، بعد أن مرت الدبابة بجواره، تم تدميرها بواسطة صاروخ من الضفة الغربية.

استضاف الإعلامي أحمد موسى ثلاثة من أبطال حرب أكتوبر في برنامجه "على مسئوليتي"، حيث شاركوا تفاصيل وذكرياتهم حول هذا الانتصار التاريخي. تم تكريمهم خلال الحلقة بدرع تقديري من قناة صدى البلد.

وقال فتحي سيد شلبي أحد أبطال أكتوبر المجيدة،:" طلعنا الساتر الترابي في ثواني وكنا نحمل أسلحة وزنها يفوق الـ 85 كيلو.