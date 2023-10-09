خطة النواب: تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج شجعت لطلب مد العمل به.. فيديو

تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "آخر معاد للعمل بالمبادرة كان في 14 مايو الماضي، وكان حدث تعديلات على القانون الصادر في نوفمبر 2022 بمجلس النواب الخاص باستيراد السيارات وهذا شجع المصرين بالخارج على الطلب من الحكومة بضرورة مد فترة العمل بالقانون".

وأضاف: "الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين بالخارج وأعدت مشروع قانون الذي تم عرضه على مجلس النواب بشأن بعض التيسيرات لمبادرة السيارات للعاملين بالخارج".

وأشار: "التعديلات التي أجريت على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج ي شجعت لطلب مد العمل به"، موضحا: "القانون بنفس الشروط السابقة لكن بمدة جديدة 3 أشهر ويجوز لمجلس الوزراء ان يمد المدة لـ3 أشهر أخرى".



