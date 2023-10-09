طارق فهمي: تحرك مصري رفيع لوقف الاعتداء على غزة.. فيديو

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن الصراع في غزة، قائلا: "حركة حماس هي من تدير الصراع حاليا".

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حماس تسترد شعبيتها في قطاع غزة"، لافتا: "كل فصائل المقاومة تعمل معا وهناك تنسيق وتشاور فيما بينهم لأن الهدف واحد".

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "الوضع حاليا في الجيش الإسرائيلي في حالة إنكسار"، موضحا: "هناك تحركا مصريا على أعلى مستوى وتواصل مستمر بين القيادة المصرية وكل القوى الفلسطينية لوقف الاعتداء على غزة".



وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: " دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية مختلف عن أي تدخل لأي أطراف أخرى ولكن القاهرة لها دورها".