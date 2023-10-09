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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يناير.. مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم..أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن إعادة الأسري الإسرائيليين

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الإسرائيلي شوشو.. موقف طريف يتسبب في دخول ضيوف أحمد موسى في نوبة ضحك
روى سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، موقفاً طريفاً حدث قبل حرب أكتوبر حيث تحدث عن جندي إسرائيلي يدعى "شوشو" كان يتعب المصريين بصراخه اليومي.

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.

خلال شهر يناير .. مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم
أعلن الكاتب الصحفي رفعت فياض عن انطلاق مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم في شهر يناير المقبل.

إسرائيل تطلب إعادة الأسرى.. أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء
أعلن الإعلامي أحمد موسى أن هناك ما يقرب من 100 أسير إسرائيلي لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الأجانب من الجنسيات الأوروبية.

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح، وأن الدولة المصرية قامت بجهود متواصلة على مر العصور لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا للقرارات الشرعية والدولية.

مفاجأة سارة وإجراءات عاجلة من الحكومة للمواطنين غدا.. اعرف التفاصيل
أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعلن غدًا تفاصيل مبادرة لخفض أسعار 9 سلع غذائية.

بعد ظهوره في فرنسا.. تحذير عاجل من انتشار البق: يتغذى على الإنسان
علَّق الدكتور علي يونس، أستاذ علم الحشرات، على انتشار حشرة البق في فرنسا، كاشفا أن ظهورها في وقت معين مرتبط بالفقر وتدهور الحالة المعيشية.

بصاروخ روسي.. تفاصيل تدمير أول دبابة في 73
كشف خالد شلبي، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن تفاصيل تدميره لأول دبابة إسرائيلية باستخدام صاروخ روسي الصنع، وذلك في غضون أقل من نصف ساعة بعد بدء العبور خلال حرب أكتوبر، لافتا إلي  أن هذا الصاروخ كان مفاجأة للعدو.

 

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