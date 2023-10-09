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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفتوى الإلكترونية: التأشيرة النظامية هي العهد وهي الأمان للزائرين الداخلين بلادنا لأي غرض

صدى البلد

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، في ضوء الفتوى التي أصدرها المركز اليوم أن الدين الإسلامي والشرع أن ما يحدث من إعتداء على مستأمنين في بلادنا ليس من الإسلام في شيء والشريعة الإسلامية فرقت فرقاً كبيراً بين دفاع المظلوم عن نفسه وأضه وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة وبين المستأمن الزائر  وهو الذي حصل على الامان.

 

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وتابع خلال  مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أحاديث نبوية شريفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت تشريعاً إسلامياً لمن يدخل بلادنا لأي غرض من الأغراض التي وضعتها الدولة المضيفة وهو موجود في الإسلام في حديث الرسول عن أم المؤنين عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم القيامة".


ووجه رسالة لمن  يبرر ذلك في ضوء مايجري في غزة، قائلاً : التاشيرة النظامية هي عهد الأمان لمن دخل بلادنا في إطار الضوابط لا يجوز ابداً الاعتداء عليه وعلينا أن نفرق بين من يقاوم الإحتلال ومن يعتدي على أرضه وعرضه وبين من دخل بلادنا  أمناً مستأمناً لان التأشيرة النظامية هي العهد ويقول تعالى في كتابه العزيز : " قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أسامة الحديدي الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإعلامية لميس الحديدي الشريعة الإسلامية القضية الفلسطينية حادث إطلاق النار حادث الاسكندرية فوج سياحي إسرائيلي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروني

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