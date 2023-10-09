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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهمى عن مسلسل "ألفريدو": قائم على مشاعر إنسانية ويُعيد فكرة صلة الرحم.. فيديو

ألفريدو
ألفريدو

تحدث الفنان أحمد فهمى، عن مسلسل "ألفريدو"، قائلا: "الناس عجبها المسلسل وفكرته".

 

وأضاف الفنان أحمد فهمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل الأدوار التي أبحث عنها أو التي أحاول أن أعملها تكون بعيدة عن شخصيتي"، لافتا: "بحاول أعمل شيء مختلف".

 

وأشار: "سعيد بردود الفعل على مسلسل "ألفريدو"، لان الناس عجبها الفكرة، ولما قريت المسلسل عجبني السطر الأول وهو الطبيب الذى تحوله من دكتور وسافر للخارج من أجل تحقيق حلمه بعمل مطعم ثم يقرر فجأة ترك كل هذا ويعود لمصر من أجل عمته المريضة التي أصبحت مريضة زهايمر".

 

وتابع: "فكرة التعاطف وصلة الرحم التي حدثت ما بين الطبيب وعمته، المصابة بالزهايمر قليل جدا عندما نجد هذا في الحياة العادية، لأنه يعيد فكرة صلة الرحم وهذا قليل ما يحدث الآن، ولكنها طبيعة الرجل الشرقي الحقيقي الذى يضحى من أجل المحيطين به من أسرته"

 

وأوضح: "لم أقوم بأي عمل فني منذ أكثر من سنتين، وهناك مسلسل قومت بتصويره لكن سيتم عرضه بعد فترة"، لافتا: "بحاول اشتغل على نفسى وبعرف المشاكل فين قبل الحاجات الكويسة وبشوف ايه المشكلة فى أى علم فنى بقدمه قبل الإيجابيات".


 

احمد فهمي

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