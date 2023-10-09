أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حملة السيسي: "مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا"

أخبار مصر... أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تفاصيل فعالياتها في اليوم الأول لعملها، قائلة: “مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة"... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"مستقبل مشرق ينتظرنا".. تفاصيل فعاليات اليوم الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تفاصيل فعالياتها في اليوم الأول لعملها، قائلة: “مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة".

الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتفقان على تكثيف العمل لوقف التصعيد العسكري في فلسطين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

اللواء أحمد حمدي| أنشأ كباري عبور حرب أكتوبر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي وأبو مازن: تحقيق الاستقرار بالمنطقة يتطلب حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

نشرت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على "فيسبوك" فيديو مجمع لزيارات الرئيس السيسي لمختلف محافظات الجمهورية ولقاءاته مع عدد كبير من مواطني هذه المحافظات، وذلك على هامش تفقده وافتتاحه بعض المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية سواء من قبل الوزارات المعنية أو المبادرات الرئاسية.

اعترف الإسرائيليون بهزيمتهم بسببه|محمد عبد العاطي صائد دبابات العدو في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اللواء فؤاد نصار|جمع معلومات عن العدو قبل حرب أكتوبر..وساهم في خطة الخداع الإستراتيجي

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

خبير يحذر من الخطر المحتمل على سد النهضة بعد وقوع الزلزال الخامس في محيطه

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن هناك زلزال وقع صباح اليوم 8 أكتوبر 2023 الساعة 7:37 ص بتوقيت القاهرة بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم.

بق الفراش .. بيان عاجل من الصحة المصرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول .

السيسي يُبلغ المجلس الأوروبي بضرورة حل الدولتين لوقف التصعيد في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

حملة السيسي لوفد التنسيقية: يجب نقل خبرتكم لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

نصر أكتوبر.. ملحمة بطولية خالدة مسطورة في سجل التاريخ بحروف من نور

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن نصر السادس من أكتوبر، ملحمة بطولية خالدة مسطورة في سجل التاريخ بحروف من نور، تحكي روايات الأبطال وقصص التضحية والفداء والانتصار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

وتمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية|طالبه السادات بحفظ السر..وخدع الإسرائيليين في حرب أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

السيسي وملك الأردن يتوافقان على تعزيز جهود التهدئة في الأراضي المحتلة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اللواء باقي زكي| حطم أسطورة الساتر الترابي لخط برليف بخراطيم المياه

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

العميد إبراهيم الرفاعي بطل المجموعة 39 قتال|بث الرعب للعدو الإسرائيلي..ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر

الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي من مواليد 26 يونيو عام 1931، في قرية الخلالة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وهو من أسرة عسكرية.