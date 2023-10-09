ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟



أظهر الرمان في العديد من الدراسات نتائج مبهرة في القدرة على تأخير عملية الشيخوخة

وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، ما قد يساعد على زيادة طول العمر.



- فقد وجدت إحدى الدراسات أن عصير الرمان يطيل عمر ذكور وإناث الذباب بنسبة 18% و8% على التوالي.



- استنتج الباحثون أن عصير الرمان لا يساعد فقط في زيادة طول العمر ولكن أيضا يزيد من القدرة على التحمل البدني.



- وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن حقيقة من حقائق الحياة أن عضلات الهيكل العظمي تبدأ في فقدان القوة والكتلة بمجرد بلوغ الشخص سن الخمسين. أظهرت تجربة سريرية حديثة أن urolithin A، الموجود في الرمان، يمكن أن يبطئ هذه العملية عن طريق تحسين أداء الميتوكوندريا، مراكز قوة الخلايا.

فوائد عصير الرمان الطازج

1- مضاد أكسدة طبيعي

2- غني بفيتامين سي

3- مكافحة السرطانات

4- الحماية من الألزهايمر

5- تعزيز الهضم

6- مكافحة الالتهابات

7- مكافحة التهاب المفاصل

8- حماية القلب

9- محاربة ارتفاع ضغط الدم

10- محاربة العدوى والفيروسات

11- غني بالفيتامينات

12- تقوية الذاكرة

13- تحسين الخصوبة والأداء الجنسي

14- تحسين التحمل والأداء الرياضي

15- مكافحة السكري

16- إنقاص الوزن