صدمة في الكونجرس.. ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في إسرائيل إلى 4 أشخاص

أفادت شبكة CNN الأمريكية، أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس الأمريكي بمقتل 4 أمريكيين في أعقاب الهجمات التي وقعت في الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

ووفقا لمصدر بداخل الكونجرس الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى من المواطنين الأمريكيين في الساعات القادمة.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من يوم الأحد، أن 3 أمريكيين على الأقل قتلوا في أعقاب الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأثنين، عن مقتل عدة مدنيين أمريكيين في أعقاب الهجمات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية التابعة لـ حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع وعلى اتصال مع شركائها في إسرائيل.