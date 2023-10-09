تلقينا 100 نداء استغاثة.. زيلسنيكي يعلن مصرع شخصين أوكرانيين في إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه تم مقتل 2 أوكرانيين على الأقل في الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يحدد زيلينسكي التفاصيل المحيطة بالوفيات، لكنه قال إن السفارة الأوكرانية في تل أبيب تعمل مع السلطات الإسرائيلية "للكشف عن تفاصيل الأوكرانيين الذين في وسط الحرب".

وقال زيلينسكي في خطابة اليومي: "إن سفارة أوكرانيا في الاحتلال الإسرائيلي، وجميع دبلوماسيينا المسؤولين عن هذه المنطقة، جنبًا إلى جنب مع جهاز المخابرات الأوكراني، يعملون على مدار الساعة لمساعدة جميع أفراد شعبنا الذين يحتاجون إلى المساعدة، وقد تلقت السفارة بالفعل أكثر من 100 نداء من جانب مواطنين أوكران".

كما حث الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي على الرد على الصراع وعدم الوقوف جانبا.

وأضاف: "لقد صدم الكثير من الناس من جرأة الهجوم والإعداد الشامل الذي قامت به المقاومة الفلسطينية، إذ إنهم كانوا قادرين على تحمل تكاليفه".