تايلاند تعلن مصرع 12 من مواطنيها واختطاف 11 وإصابة 8 في إسرائيل

أعلنت وزارة خارجية التايلاند، اليوم الاثنين، أن هناك 12 مواطنا تايلانديا قتلوا نتيجة الاضطرابات في الاحتلال الإسرائيلي واختطاف 11 وإصابة 8 شخصا.

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نشر قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا إسرائيليا.

ووفقا لمصادر صحفية، من بين قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ابن صحفية إسرائيلية مشهورة عوفرة لكس مالود ، وإبن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق يزهار شاي والذي خدم في سييرت متكال، وقائد سابق لوحدة لوتر، وضباط في سييرت متكال، وسييرت ناحال ، وشييتت 13 ، ولواء جولاني.