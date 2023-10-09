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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود أنيق.. مي عمر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود ريش، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

خطفت مي عمر الأنظار في الحفل مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموف المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وحمل فستان مي عمر توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وبلغ سعر التصميم 21 ألف جنيه، ونال إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

إطلالات مي عمر

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