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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": نصر 6 أكتوبر ملحمة بطولية لتكاتف الجيش والشعب

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن نصر السادس من أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري، ولا تحرير أرض، وإنما كان ملحمة بطولية لتكاتف الجيش والشعب، وإبداعاً فكرياً وتكتيكياً على أعلى مستوى، وشجاعة وإقداماً من خير أجناد الأرض صارت دروساً في أكبر الأكاديميات العسكرية العالمية تترجم الفكر البناء والتخطيط الدقيق والشجاعة الكبيرة.
وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين بعنوان "ملحمة خالدة" - أن انتصار السادس من أكتوبر هو الذي فتح الباب نحو السلام والتنمية والرخاء والبناء والتقدم والازدهار، وأن انطلاق المشروعات القومية العملاقة في الدولة المصرية ما كان يتحقق إلا بوجود الأمن والاستقرار.

وأكدت الصحيفة أن نصر السادس من أكتوبر ملحمة بطولية ستظل خالدة في سجل الانتصارات العسكرية والبطولات الحربية التي أثبتت قوة وشجاعة وصلابة وإقدام الجندي المصري الذي حطم خط بارليف وأنهى أسطورة الجيش الذي لا يقهر وحقق النصر واستعاد الأرض، وأنه نصر العزة والكرامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذكرى نصر أكتوبر تأتي في توقيت يواصل فيه أبناء مصر العمل والعطاء وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات لتكون هذه الإنجازات امتداداً للانتصارات والبطولات والوفاء والعطاء للوطن الغالي مصرنا الحبيبة.

 

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