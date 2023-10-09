هل يعاني الكيان من نقص المعدات؟.. المتحدث باسم جيش الاحتلال يوضح

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجري، اليوم الاثنين، التقارير التي تتحدث عن نقص المعدات.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال حجاري “لا يوجد نقص في المعدات في الجيش”، مضيفًا "يستغرق نقل بعض المعدات بعض الوقت، ولكن لا يوجد نقص".

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم الاثنين، أن هناك بعض من عناصر حماس لا تزال قادرة على التسلل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك اشتباها بوجود نفق تجاه إحدى البلدات بمحيط غزة ما يفسر استمرار سيطرة حماس عليها.