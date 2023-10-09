أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 13T، وهو هاتف ذكي ينافس في فئة Flagship Killer. يأتي الهاتف بتصميم أنيق مقاوم للماء، مع شاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز، ومعالج قوي من نوع Dimensity 8200 Ultra، وكاميرات خلفية ثلاثية عالية الدقة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Xiaomi 13T

تصميم: يأتي الهاتف بتصميم أنيق مقاوم للماء مع شاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز مع سطوع عالي.

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Dimensity 8200 Ultra بتقنية الـ 4 نانو مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت.

الكاميرات: يحتوي هاتف Xiaomi 13T على كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا تقريب بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل.

البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

مميزات هاتف Xiaomi 13T:

التصميم الأنيق المقاوم للماء.

الشاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز.

المعالج القوي Dimensity 8200 Ultra.

الكاميرات الخلفية الثلاثية عالية الدقة.

البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

إيه رأيك في السعر..موبايل شاومي 13T الجديد بـ 23000 جنيه وسماعة هدية

عيوب هاتف Xiaomi 13T:

لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

هل يستحق الشراء؟

يعد هاتف Xiaomi 13T خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وكاميرات عالية الدقة وبطارية كبيرة. ومع ذلك، فإن عدم دعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري قد يكون عيبًا بالنسبة للبعض.

سعر هاتف Xiaomi 13T :-

• في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر رسمي 23000 جنية مع سماعة هدية Xiaomi Buds 3T Pro.