عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيه رأيك في السعر.. موبايل شاومي 13T الجديد بـ 23000 جنيه وسماعة هدية

إيه رأيك في السعر..موبايل
إيه رأيك في السعر..موبايل شاومي 13T الجديد بـ 23000 جنيه وسم

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 13T، وهو هاتف ذكي ينافس في فئة Flagship Killer. يأتي الهاتف بتصميم أنيق مقاوم للماء، مع شاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز، ومعالج قوي من نوع Dimensity 8200 Ultra، وكاميرات خلفية ثلاثية عالية الدقة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Xiaomi 13T

تصميم: يأتي الهاتف بتصميم أنيق مقاوم للماء مع شاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز مع سطوع عالي.

 المعالج: يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Dimensity 8200 Ultra بتقنية الـ 4 نانو مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت.

الكاميرات: يحتوي هاتف Xiaomi 13T على كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا تقريب بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل.

البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

مميزات هاتف Xiaomi 13T:

التصميم الأنيق المقاوم للماء.

 الشاشة أموليد بتردد سريع 144 هيرتز.

المعالج القوي Dimensity 8200 Ultra.

 الكاميرات الخلفية الثلاثية عالية الدقة.

 البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

إيه رأيك في السعر..موبايل شاومي 13T الجديد بـ 23000 جنيه وسماعة هدية

عيوب هاتف Xiaomi 13T:

 لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

 

هل يستحق الشراء؟

 

يعد هاتف Xiaomi 13T خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وكاميرات عالية الدقة وبطارية كبيرة. ومع ذلك، فإن عدم دعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري قد يكون عيبًا بالنسبة للبعض.

 

سعر هاتف Xiaomi 13T :-

 

• في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر رسمي 23000 جنية مع سماعة هدية Xiaomi Buds 3T Pro.

Xiaomi Xiaomi 13T مواصفات هاتف Xiaomi 13T flagship Flagship Killer مميزات هاتف Xiaomi 13T عيوب هاتف Xiaomi 13T سعر هاتف Xiaomi 13T -

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

أرخص موبايل سامسونج في مصر بسعر 3399 جنيها

مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

أرخص موبايل من سلسلة أوبو رينو بإمكانيات مرتفعة جدا..ستصطدم من سعره

وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

سيبك من iPhone 15 .. شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل سعر

انسى Google Translate تماما .. أفضل ترجمة غير حرفية

أفضل تطبيقات لتنمية مهارات الطفل أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

زفاف قريبها قوّم حريقة بالبيت انتهت بجريمة في حق جوزها بقنا

مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار

غير مسموح .. الحكومة توجه تحذيرًا عاجلًا لهؤلاء التجار

مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

نجم الأهلي السابق: عبد المنعم وياسر إبراهيم الثنائي الأنسب لدفاع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ