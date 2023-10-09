الصين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال تشانج جون، مندوب الصين الدائم ادي الأمم المتحدة، إن السبب وراء وقوع الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في أزمات مستمرة هو أن عملية السلام في الشرق الأوسط انحرفت عن المسار الصحيح، وأن أساس "حل الدولتين" قد تآكل بشكل مستمر.

وأضاف تشانج خلال قمة مجلس الأمن التي عقدت لبحث تطورات الأوضاع في غزة، أنه لم يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل فعال.

وتابع، يتعين على المجتمع الدولي والأطراف المعنية أن يعملوا بجد لكسر هذه الحلقة المفرغة، وأن يذهبوا إلى ما هو أبعد من إدارة الأزمات بشكل مجزأ، وأن يبذلوا جهوداً عملية لدفع "حل الدولتين" بأقصى قدر من الإلحاح.

وأعرب أيضا، عن قلق الصين إزاء الصراع العنيف بين إسرائيل ورجال المقاومة الفلسطينية، مضيفا، أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء احتمال حدوث المزيد من الصراعات بين الجانبين.