طريقة التونة بالمنزل بدون مواد حافظة

إذا كنتي من محبي التونة وتبحثين عن توفير الميزانية نقدم لكي اليوم طريقة عمل التونة بالمنزل بدون مواد حافظة

المقادير

٤سمك تونه

١/٤ كوب خل

٥فصوص ثوم صحيح

١حبة بصل

٣ملعقة ملح

ورق لورا

٤فصوص حبهان

٤فصوص قرنفل

شرائح ليمون

للحفظ

١كوب خل

١كوب عصير ليمون

٢ورق لورا

الطريقة

يغسل السمك ويقطع راسه ويوضع

فوق الماء المغلي علي النار على مصفه فوق الحلة حمام بخار يعنى ويوضع

معه القرنفل و البصل والثوم وورق اللورا والحبهان و شرايح الليمون فى الماء

والفلفل والملح على السمك ونغطيه لمدة ٣٠ دقيقة

نرفعه من علي النار حتي يبرد ونخلي

القشرة والشوك وتوضع في برطمان

زجاج معقم ومعها الخل والليمون وورق اللورا

ويغلق بإحكام ويستخدم بعد يومين

وبالف هنا.