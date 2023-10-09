هيئة المستشفيات التعليمية تشارك فى ورشة عمل مناظير الموجات الصوتية EUS Skyline العالمية

شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة AGEU بمستشفى أحمد ماهر التعليمي في أكبر حدث علمى في مجال مناظير الموجات الصوتية EUS Skyline workshop، والذي يبث حالات مناظير الموجات الصوتية التداخلية INTERNATIONAL EUS من ٢٢ دولة حول العالم، حيث كان تمثيل مصر في هذا الحدث من مستشفى أحمد ماهر التعليمي.

فى إطار التوجيهات المستدامة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بضرورة دعم هذا المجال الحيوي وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة وتطبيق أحدث المعايير العالمية وآخر ما توصل إليه العلم الحديث لخدمة المريض المصرى.

و قد قام الأستاذ الدكتور حسين عكاشه أستاذ الأمراض الباطنة بالقصر العيني، و الرائد في مجال مناظير الموجات الصوتية في مصر و العالم، بعمل حالة كي لورم الغدد العصبية Pancreatic NET ، كما قام الفريق الطبى بالوحدة بعمل حالتان مماثلتان.

أقيمت ورشة العمل تحت إشراف الدكتور هاني امبابي مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي و الدكتور محمد شعبان رئيس قسم الجهاز الهضمي و المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وشارك الفريق الطبي لمناظير الموجات الصوتية بالمستشفى: د. محمد شريف و د. معاذ الشاعر و د. محمد زكريا و د. هشام الوكيل و د. أحمد هيبه و د. مصطفى شحاته، وباقي الطاقم الطبي في الوحدة في هذا الحدث الرائع.