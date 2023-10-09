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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية : أجرينا حملات توعية واستطلاع رأي المواطنين عن الخدمة

حملة توعية بمدينة
حملة توعية بمدينة 6 أكتوبر

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية واستقصاء رأي لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة من الشركة وضرورة التواصل الجيد مع عملاء مدينة 6 أكتوبر وبالتعاون مع القطاع التجارى - الإدارة العامة لخدمة العملاء.

صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وأوضح أن الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة قامت باستطلاع رأي جمهور العملاء بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف علي السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف نافع، أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لانهاء الخدمة، ومدي الإستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة لانهاء الخدمة.

كما أشار إلى قيام فريق التوعية بتوزيع بروشورات للعملاء، تحمل عدداً من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي. 

وتهيب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، المواطنين بمدينة ٦ أكتوبر بالتعامل مع الشركة من خلال فرع مركز خدمة العملاء الكائن بمدينة ٦ أكتوبر، مؤكدة أن قنوات التواصل بين الشركة مع جمهور عملاءها متنوعة وتشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"،  وتطبيق  واتس اب على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوى المواطنين.

الاسكندرية التواصل الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين الخدمات المقدمة الوعى المائي رسائل التوعية شبكات الصرف الصحي

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