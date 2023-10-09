أشرف ميمي.. أستاذ جامعي مصري ضمن أفضل 2% من الباحثين عالمياً 2023

قال أشرف ميمي ، أستاذ جامعي مصري ضمن أفضل 2% من الباحثين عالمياً لعام 2023، إن عدد أبحاثه تجاوز الـ50 بحثا دوليا، مشيرا إلى أنه قام بعمل بحثين عن كورونا فى فترة الإنغلاق.

وأضاف أشرف ميمي ، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “تساءلت مع نفسي علاقة تأثير مكيف الهواء على إنتشار العدوي بين الناس خلال توقيت كورونا، وفى تلك الفترة قمت بأكثر من 150 أو 160 بحثا، وقلت إنه يجب إستخلاصهم والتفكير بطريقة جديدة ومختلفة ”.

وتابع أشرف ميمي : “كان البحث عن كورونا بالنسبة لي مهما جدا، من أستاذ هندسة وينشر بحث مائل للإتجاه الطبي، ثم بدأت أفتح فى هذا المجال، وكان هذا الأعلي إستشهادا على مستوى العالم”.