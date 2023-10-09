أطفال غزة يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي| شاهد

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للأطفال الذين تعرضوا لإصابات بالغة جراء قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، استشهاد 436 شخصا في قطاع غزة منهم 91 طفلا و61 سيدة فضلا عن إصابة 2271 آخرين.

ويأتي ذلك عقب الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال صباح يوم السبت، حيث استهدف رجال المقاومة الداخل الإسرائيلي جوا وبرا وبحر، ما أسفر عن خسائر فادحة لجيش الاحتلال.

ولكن أتي رد الاحتلال سريعا، حيث استهدف العديد من المنازل والمنشآت السكنية للمقاومة وقتل العديد من المواطنين الأبرياء.