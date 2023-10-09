بالأسود الأنيق.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ناهد السباعي في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامة، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.