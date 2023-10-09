يديعوت أحرونوت: نقل جثماني السائحين إلى إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، بإعادة جثماني الإسرائيليين اللذين لقوا مصرعهما أمس في الإسكندرية إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم نقل أيضا الجريح الثالث، وكذلك 17 إسرائيليا آخر، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أمس، قال مصدر أمني إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بـ الإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأكد المصدر وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم نقل المصابين للمستشفى.