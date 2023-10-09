بعد إعلان واشنطن تقديم المساعدات .. الكشف عن نوعية أسلحة ترغب فيها إسرائيل

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي ومسؤول دفاعي أمريكي قولهم إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة "قنابل دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية"، في ظل استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أن الطلب جاء في أعقاب تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل "في أقرب وقت".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الأحد، إرسال إمدادات عسكرية عاجلة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر، وإرسال حاملة طائرات وسفن حربية ومقاتلات إلى شرق البحر المتوسط، رداً على هجمات حركة حماس.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن مطلب بلاده من واشنطن يتضمن "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (JDAMs)، وهي معدات تعمل على تحويل القنابل غير الموجهة إلى أسلحة "ذكية" موجهة بدقة.

وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي قد يطلب "المزيد من القدرات والأسلحة، وفقاً لسير الحملة الإسرائيلية ضد حماس".

وأشارت سي إن إن إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب أهداف في غزة من الجو.

كما طلبت إسرائيل "المزيد من الصواريخ الاعتراضية" لضمها إلى منظومة "القبة الحديدية"، وهي منظومة دفاعية جوية قصيرة المدى اعترضت الكثير من الصواريخ التي أُطلقت من غزة. لكن بعض الصواريخ اجتازت هذه القبة، وضربت أهدافاً داخل إسرائيل، بحسب صحيفة "الشرق".

وقدمت الولايات المتحدة ملايين الدولارات لتمويل منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن أعضاء المجلس تلقوا إحاطة من كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وحصلوا على تأكيدات بأن الولايات المتحدة تمنح الكيان الصهيوني "كل ما يحتاجه".

وقال شومر في بيان بعد الإحاطة غير السرية مساء الأحد: “لقد سألت ممثلي وزارة الدفاع لدينا عما إذا كانوا يقدمون لإسرائيل كل ما يحتاجون إليه، وشعرت بالارتياح لأنهم قالوا نعم وأنهم يزيدون الدعم”، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.