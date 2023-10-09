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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه يجرى حاليا تحديث استراتيجية الكهرباء فى مصر  حتى 2040.

وتابع أن الوزارة نجحت فى خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20%، حيث إن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015، وبلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 172 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة .

 

وأضاف شاكر  خلال فعاليات مؤتمر الأهرام السابع للطاقة أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم  للبدء فى تنفيذ المشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد الوزير على مدى اهتمام الدولة بإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم إنشاء المجلس الوطنى الهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع  أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تحقيق تشغيل اقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات لتوليد الكهرباء عالية الكفاءة ممثلة فى محطات سيمنس العملاقة ببنى سويف و البرلس والعاصمة الإدارية بقدرة 14 ألفا و400 ميجاوات.

وأضاف شاكر ، أن هذا الوفر فى الوقود نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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