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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة : مصر بقيادة السيسي تتبنى رؤية واضحة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على وقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، من خلال التواصل العاجل والمكثف مع دول العالم للتدخل والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ، وتضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تتبنى رؤية واضحة وحاسمة لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن رؤية مصر تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وأكدت النائبة هند رشاد، على أن الرئيس السيسي حريص على وقف العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على الحفاظ على عدم دخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى ضرورة تبني رؤية الرئيس السيسي بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلالعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدامة على أساس حل الدولتين وفقا المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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