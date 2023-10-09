عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبت.. عمومية جمعية مصايف الصحفيين تحسم انتخاب مجلس إدارتها

صدى البلد

تجتمع الجمعية العمومية الطارئة لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين، لانعقادها الثالث، صباح السبت المقبل، للنظر في اتخاذ ما يلزم بشأن انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد لخمس سنوات، خلفا للمجلس السابق الذي انتهت مدته في السابع من سبتمبر الماضي.

وأرسلت الجمعية طلبات الترشح لمجلس الإدارة ، التي تلقتها من 16 مرشحا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد.

وانتهت الهيئة إلى قبول طلبات 9 مرشحين، مع استبعاد طلبات 7 آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

ويصح الاجتماع الذي يعقد بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة بمن يحضر من الأعضاء، نظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السابق، ما ترتب عليه توجيه الدعوة للاجتماع الجديد من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.

ويقتصر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة على ما ورد في جدول أعمالها، ولا يجوز لها النظر في أية بنود أخرى، وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

وتأسست الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمصايف الصحفيين عام 1985 واستهلت نشاطها بتشييد قرية الصحفيين بالساحل الشمالي عام 1991 من تصميم شيخ المعماريين المهندس العالمي حسن فتحي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

ترشيحاتنا

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

الأهلي في 24 ساعة.. كولر يرحل ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

لا يمكن لأحد هزيمتنا.. رئيس الاحتلال يوجه رسالة تحذير للمقاومة الفلسطينية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ