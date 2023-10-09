السبت.. عمومية جمعية مصايف الصحفيين تحسم انتخاب مجلس إدارتها

تجتمع الجمعية العمومية الطارئة لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين، لانعقادها الثالث، صباح السبت المقبل، للنظر في اتخاذ ما يلزم بشأن انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد لخمس سنوات، خلفا للمجلس السابق الذي انتهت مدته في السابع من سبتمبر الماضي.

وأرسلت الجمعية طلبات الترشح لمجلس الإدارة ، التي تلقتها من 16 مرشحا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد.

وانتهت الهيئة إلى قبول طلبات 9 مرشحين، مع استبعاد طلبات 7 آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

ويصح الاجتماع الذي يعقد بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة بمن يحضر من الأعضاء، نظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السابق، ما ترتب عليه توجيه الدعوة للاجتماع الجديد من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.

ويقتصر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة على ما ورد في جدول أعمالها، ولا يجوز لها النظر في أية بنود أخرى، وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

وتأسست الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمصايف الصحفيين عام 1985 واستهلت نشاطها بتشييد قرية الصحفيين بالساحل الشمالي عام 1991 من تصميم شيخ المعماريين المهندس العالمي حسن فتحي.