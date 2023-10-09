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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالمحسن سلامة: جهود الرئيس السيسي وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

   قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" عبد المحسن سلامة، إن تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية يشهدها العالم نتيجة الأزمات المتلاحقة الموجودة، وفي مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية التي ألقت بظلالها بصورة قاتمة على إمدادات الطاقة وأسعارها في العالم، وهو ما جعل جهود القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة تحديات الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، تؤتي ثمارها على كل المستويات، وجعلت مصر محل احترام وتقدير من دول العالم المختلفة، بل وضعتها بصورة بارزة على خريطة الطاقة العالمية. 

وأضاف عبد المحسن سلامة - في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة الذي انطلق اليوم الاثنين - أن المؤتمر يستهدف طرح رؤية وزارتي الكهرباء والبترول لمواجهة التحديات وتأمين مصادر الطاقة والحديث عن مستقبل الاستثمار في الطاقة الخضراء.

مؤتمر الطاقة

وأشار سلامة إلى أن مؤتمر الطاقة استطاع على مدى السبع سنوات الماضية أن يجد لنفسه مكانًا مرموقًا في معادلة الطاقة، سواء في مصر أو المنطقة، من خلال المحاور والموضوعات الجادة والمهمة التي تناقشها جلسات المؤتمر والحضور القوي والبارز للمسؤولين وشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة الفاعلة لعدد مميز من الشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة.

وتابع "أن هذا المؤتمر السنوي المهم يأتي في سياق جهود متواصلة تقوم بها مؤسسة "الأهرام" العريقة، التي تحتفل هذا الشهر بصدور العدد رقم (50 ألف) من جريدة الأهرام، كواحدة من كبريات الصحف العالمية، لدعم جهود الدولة في مجالات متعددة، في مقدمتها الطاقة بأنواعها المختلفة، وتأكيد الدور الريادي للمؤسسة في دعم قضايا المجتمع والتواصل مع كل هيئات ومؤسسات الدولة لتوحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج لدعم الاقتصاد المصري.

 

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