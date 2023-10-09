وزير الرياضة يدعم منتخب المواي تاي بعد حصد 8 ميداليات ببطولة العالم للناشئين

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكافة الألعاب، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية دائمًا ما تقدر أبناءها في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراها الوزير أشرف صبحي، ببعثة المنتخب المصري للمواي تاي، بعد التمكن في حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين والمقامة في تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري، وجاءت ميداليات الفراعنة بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و3 ميدالية برونزية.

وشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعبا ولاعبة وهم زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عدد من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، و المهندس أحمد رمضان أمين الصندوق والدكتور رفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.