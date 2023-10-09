شاهد.. حسين الشحات في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك نجم الأهلي حسين الشحات متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حسين الشحات في الصور من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات بلال محسن ، عبر حسابه بموقع فيسبوك .





وكتب شوبير:"بلال محسن "أهم مايميز كولر مع النادي الأهلي هو إنه عارف إمكانيات لاعبيه جيدا وبيوظفهم صح في الملعب، علي معلول مع تقدم السن بيخليه يلعب بخبرته أحيانا، كذلك تطور كثير من اللاعبين زي حسين الشحات وإمام عاشور وتاو وغيرهم تحت قيادته"





وحقق النادي الأهلي، فوزًا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري