إيران تشيد بهجمات المقاومة وتتهم أمريكا بالمشاركة في العدوان على فلسطين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن اتهام طهران بالقيام بدور في العمليات في فلسطين له دوافع سياسية لتبرير هزيمة إسرائيل.

وأكدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن إرسال أمريكا حاملة طائرات للمتوسط بمثابة مشاركة عملية في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضافت، “المقاومة الفلسطينية تتمتع بالقدرة والإرادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأثبتت ذلك عمليا”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم إسرائيل ووضع المقاومة بموقع المتهم أمر مرفوض.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في أن تشهد إجراءات من العالم الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت أن أي عمل إسرائيلي أحمق ضد إيران سيقابله رد مدمر.