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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

2000 مشاهدة غريبة في السماء.. ولاية أمريكية مليئة بالفضائيون!

2000 مشاهدة غريبة
2000 مشاهدة غريبة في السماء.. ولاية أمريكية مليئة بالفضائيون

أخبرت ولاية أمريكية، المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة عن مشاهدة سكانها لما يصل إلى 2000 مشاهدة لجسم غامض في السماء، حيث شاهد المواطنين “طبق طائر بلاستيكي” ومثلث أسود مسطح القاع، وغيرهم الكثير من الأجسام الغريبة.

البداية في منتصف السبعينات

منذ منتصف السبعينيات، رأى السكان المحليون لولاية ماريلاند الأمريكية ما يقرب من 2000 مشاهدة لأجسام غريبة في السماء، وهو ما جعل هناك اعتقاد بأن هذه الولاية هي نقطة ساخنة للفضائيون.

ومن بين المشاهدات التي أبلغ عنها سكان ثامن أصغر ولاية في أمريكا، مركبة بيضاوية الشكل "بقيت ثابتة لمدة دقيقة ونصف تقريبًا"؛ و "مثلث أسود مسطح القاع" بأضواء خضراء؛ وطبق طائر كلاسيكي.

وجمعت هذه التقارير في قاعدة بيانات توضح أن أول مشاهدة مسجلة للأجسام المجهولة في سماء ولاية ماريلاند كانت في 15 مايو 1946 لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا في شهر يونيو 2017.

4 أجرام سماوية

أما عن آخر مشاهدة للفضائيون أو الأجسام المجهولة في سماء ولاية ماريلاند فتم الإبلاغ عنها حديثًا حيث قال شاهد عيان من بلدة أوشن سيتي بالولاية في شهر أبريل من هذا العام، أنه نظر هو وابنته إلى السماء فرأوا أربعة أجرام سماوية تتحرك في حركة دائرية ثم تعود إلى المنتصف ثم تبتعد وتدور في حركة دائرية مرة أخرى.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكد مدير المركز الوطني لتقارير الأجسام الطائرة المجهولة (NUFORC)، الذي يدير قاعدة البيانات، على ضرورة توخي الحذر عند تفسير تلك البيانات، وذلك لأن البيانات مليئة بحالات خاطئة ومعلومات كاذبة.

ولاية أمريكية المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة طبق طائر بلاستيكي مثلث أسود مسطح القاع ولاية ماريلاند الأمريكية

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