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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام البرنامج التدريبي على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب بالإسكندرية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ختام البرنامج التدريبي المجاني الثاني على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب والمونتاج والانيميشن والتصوير والرسوم المتحركة.    

وتم تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين، في اطار بروتوكول التعاون  بين المديرية؛  ومركز أركان للإبداع ؛  الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري.

 

 يأتي ذلك في إطار توجيهات  حسن شحاتة وزير العمل  بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل؛ وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في عمليات التدريب  لتأهيل الشباب.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛   أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي داخل المحافظة، والذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.    

 

 كما تم  تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بمقر مركز أركان لعدد 84 متدربا ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة، وتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المجالات التى  تتناسب مع  متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهنى.

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