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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلب إحاطة بالإسماعيلية ضد تجاوزات المدارس الخاصة

النائب عصام دياب
النائب عصام دياب

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة لوزير التعليم يطالب بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة بعد ورود عدد من شكاوي أولياء الأمور بسبب تجاوز بعض الإدارات ضد الطلاب بقيامهم ببعض الممارسات غير الآدمية.

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من جانبه أكد عصام دياب عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة علي  عدم إلتزام بعض المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة نتيجة غياب الدور الرقابى وممارسة بعض الأفعال التى من شأنها ارهاق كاهل أولياء الأمور وتؤثر على العملية التعليمية.

وأوصي النائب عصام دياب، بضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع بعض التجاوزات والممارسات التى تؤثر على أولياء الأمور، إضافة إلى أن هذه الكيانات من المفترض انها شريك فى بناء المجتمع ويقع على عاتقها مسئولية فى العملية التعليمية، مؤكدا يجب أن يكون الأمر ليس قاصر على الربح فقط.


وأصدر النائب عصام دياب، بيانا، كشف فيه أنه استجابة للشكاوى المقدمة من أولياء أمور احدي المدارس الخاصة، تقدم بطلب إحاطة عاجل الى وزير التربية والتعليم بشأن المدرسة  وذلك بسبب التعنت الذي تتبعه مع المدرسين المعترضين على أي شيء غير لائق بالمدرسة وبتعين أحد الأشخاص سيء السمعة وله سابقة جنائية وله واقعة ضرب أحد الطلاب سابقاً بنفس المدرسة وعدم الإهتمام بالأسلوب التربوي داخل المدرسة.

كما أوضح عضو مجلس النواب ورود بعض الشكاوي من أولياء أمور الطلاب بحدوث  أمور منافيه للأداب داخل المدرسة.


وبناء على ذلك، طالب النائب عصام دياب وزير التربية والتعليم بوضع المدرسة تحت تصرف التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتحقيق في كافة المخالفات الإدارية فيها.


كما طالب النائب عصام دياب، بإستدعاء أولياء الأمور والمدرسين المتضررين وسؤالهم والتحقيق في شكواهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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