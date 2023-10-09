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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

صورة أرشيفية لمسجد
صورة أرشيفية لمسجد في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، السبت الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دمرت طائرات الاحتلال بالكامل 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة.

 وقصفت طائرات الاحتلال 4 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا.

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة “شهاب” الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك في غارة عليه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية في المحافظات الشمالية، لليوم الثالث على التوالي، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين.

وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 شهيدا، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

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