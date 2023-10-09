الهيئة الدولية لدعم فلسطين : الاحتلال حوّل ممتلكات المدنيين إلى أهداف حربية

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ دمارًا واسعًا لحق بالبنية التحتية لمنازل المواطنين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا لقصف منشآت مدنية حكومية ومؤسسات خيرية، خصوصًا أنّ الاحتلال حول الأهداف المدنية وممتلكات المدنيين إلى أهداف حربية.

ولفت الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المستلزمات الدوائية في المستشفيات بقطاع غزة، واعتبر أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع الملف الفلسطيني بانتقائية وازدواجية في المعايير.