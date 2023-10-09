لقي مصرعه أمام المقاومة الفلسطينية |أول صورة لقائد بالجيش الإسرائيلي قبل وفاته

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة المشاة بالناحال، يونتان تسور خلال اشتباكات مع رجال المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة.

ونشر المراسل العسكري لجيش الاحتلال، أور هيلر، صورة التقطت خلال مقابلة مع قائد كتيبة المشاة بالناحال يونتان تسور خلال حملة اعتقالات ضد حماس بجنين في أكتوبر 2022، وعلق قائلا، ”في النهاية قتلته المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة”.

من هو يونتان تسور؟

يونتان تسور هو ضابط برتبة رائد، خريج دورة القادة العسكريين في جامعة هارفارد. كما شارك في عمليات عديدة ضد المقاومة الفلسطينية، وحصل على وسام الشجاعة عن دوره في إنقاذ رهائن من مطار أنطاليا في تركيا في عام 2021.

وكان “تسور” قائد كتيبة المشاة بالناحال، وهي وحدة نخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي تأسست في عام 1948 كوحدة مشاة خفيفة، وتحولت إلى وحدة مشاة ميكانيكية في عام 1956.