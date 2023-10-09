جيش الإحتلال: لا نفتقر لمعدات أو غذاء ووصلنا إلى 300 ألف جندي بالاحتياط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قواته لا تفتقر إلى المعدات أو الغذاء، مؤكدا أن كل شيء سيصل إلى القوات الموجودة في الميدان.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، بحسب القناة ال12 العبرية، أنه تمكن من الوصول إلى 300 ألف جندي في الاحتياط خلال ساعات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قطاع غزة واقع تحت حصار شديد، مشيرا إلى أن المعابر مغلقة ولا توجد كهرباء.

ولا تزال قوات الاحتلال تواصل غاراتها على قطاع غزة، وسط ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة والقطاع إلى 450.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "لقد نزح أكثر من 123,538 شخصًا داخليًا في غزة، معظمهم بسبب مخاوف الحماية وتدمير منازلهم"، مع مأوى أكثر من 73,000 شخص في المدارس.