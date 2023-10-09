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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب رفع الأثقال الناشئين بعد تتويجهم بأربعة ميداليات

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال الناشئين بعد الحصول على 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط، والتي تستضيفها مالطا.

وحصلت البعثة المصرية على 4 ميداليات متنوعة بواقع 2 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، وميدالية برونزية، حصلت اللاعبة حنين أحمد، على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 64 كجم، فيما حصل اللاعب حلمي عبد الباري حلمي، على الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم، وحصل اللاعب مازن شريف، على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 81 كجم، كما حصلت الفرق المصرية على الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الفرق في البطولة.

وخاضت البعثة المصرية المشاركة في البطولة بعدد من اللاعبين الناشئين، وذلك تمهيدا للاستعداد لمشاركتهم في بطولة العالم لرفع الاثقال والتي ستقام في المكسيك.

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