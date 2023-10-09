الإنتاج الصناعي الألماني ينكمش للشهر الرابع ويؤثر سلبا على أوروبا

شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعاً للشهر الرابع في أغسطس حيث يؤثر ضعف المصانع على أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك بحسب بلومبرج الشرق.

وانخفض الإنتاج بنسبة 0.2% عن يوليو، مدفوعاً بتراجع قطاعي البناء والطاقة، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته بلومبرج تراجعاً بنسبة 0.1%. فيما سجل مؤشر الإنتاج أدنى مستوى له هذا العام.

وأثر ضعف الطلب من الصين ونقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات المستمرة لأزمة الطاقة العام الماضي على المصانع في ألمانيا، وبالتالي على اقتصادها ككل. ويُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث، ليتراجع بذلك بنسبة 0.6% في عام 2023 ككل.

ضربة لاقتصاد أوروبا

واعترفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن ضعف الاقتصاد يلقي بثقله على المنطقة بأكملها.

وقالت لاغارد لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" في مقابلة نُشرت يوم الأحد: "لقد بنت ألمانيا نموذجها الاقتصادي اعتماداً على إمدادات الطاقة الرخيصة جداً وعلى فرص التصدير، خاصة إلى الصين"، مُضيفةً: " يؤثر التعديل المستمر في الاقتصاد الألماني على توقعات النمو".

وتتماشى بيانات الإنتاج الصناعي اليوم مع قراءات الأسبوع الماضي للصادرات، والتي انخفضت أكثر من المتوقع في أغسطس. ومع ذلك، أظهرت طلبيات المصانع انتعاشاً جزئياً خلال الشهر.