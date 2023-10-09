صدام مثير بين الأهلي والاتحاد السكندري في قطر .. الليلة

في البطولة العربية للسلة..

يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الإثنين، في الثامنة والنصف مساء، في الدور ربع النهائي للبطولة العربية لأندية السلة رجال والمقامة بقطر.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم بصالة "الغرافة".

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعد فوزه على الفتح السعودى بنتيجة 98-58، ، بينما تأهل الاتحاد السكندرى بعد انسحاب فريق البريج الفلسطينى نظرا للأحداث الجارية في البلاد.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من:

سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

وتضم قائمة الاتحاد السكندرى 14 لاعبًا هم:

هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.