محافظ القليوبية وسفير كازاخستان يتفقدان مسجد الظاهر بيبرس وحديقة ياسمين وكوبري محمد علي

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بتفقد مسجد الظاهر بيبرس بقليوب والمقام على مساحة 1600م2، وقد بلغت تكلفة ترميم وتطوير المسجد حوالي 3.5 مليون جنيه تحملتها وزارة الآثار عام 2016 .

ويعد المسجد الأثرى ذو أهمية خاصة لأهل قليوب كما يعد من المعالم الأثرية العظيمة والشهيرة على مستوى الجمهورية، والتي يرجع تاريخها إلى عصر المماليك، حيث أمر الظاهر بيبرس ببناء ذلك الجامع عندما كان واليا على قليوب قبل أن يصبح سلطانا لمصر وكان يسمى في السابق الجامع الكبير وبُنِى سنة ٦٦٧هجريا .

وأبدى الجانب الكازاخستاني إعجابه بالمسجد حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية .



وتوجه المحافظ والسفير والوفد المرافق له بعد ذلك لتفقد مدينة القناطر الخيرية، حيث تفقدا حديقة الياسمين بالقناطر والتي تعد أحدث الحدائق المطوره التي تقع على مساحه ٨ أفدنة على حرم الرياح المنوفي وتتميز بتضاريسها المتنوعة وأشجارها الفريدة والنادره ومسطحاتها الخضراء الناصعة، وبعض المباني القديمة التاريخية لخدمة ري الحدائق، وقد قامت وزارة الري بالتعاون مع محافظة القليوبية باستعادة حدائق القناطر لسمعتها التاريخية عبر برنامج تطوير شامل استهدف بالأساس استعادة المسطحات الخضراء والحفاظ على الأشجار الأثرية القديمة، مثل شجرة التين البنغالي التي يبلغ عمرها ١٥٠ عاما وغيرها بالإضافة إلى الاهتمام بالطراز المعماري المميز لمنطقة القناطر الخيرية، وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من قناطر محمد علي اقترح المهندسون الاستفاده من حرم القناطر وما حولها في إنشاء مسطحات خضراء، لتكون متنفسا لأهل مصر وتم جلب أشجار من شرق آسيا ومن أماكن متعدده لهذه الحدائق .



وتفقدوا كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية حيث تعتبر قناطر محمد علي أعظم وأكبر عمل هندسي للري في القرن التاسع عشر على مستوى العالم ، حيث بدأ الإنشاء في عام ١٨٤٣م .